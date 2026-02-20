Permiso de Circulación 2026: ¿hasta cuándo hay plazo para pagarlo y qué pasa si no lo haces?

El documento es obligatorio para circular en el país y su pago puede realizarse en una o dos cuotas, según el calendario establecido para este año.

El Permiso de Circulación 2026 ya se encuentra en proceso de pago en todo el país, un trámite obligatorio que permite a los vehículos circular de forma legal por las calles y carreteras.

Para automóviles particulares, camionetas, motocicletas y otros vehículos livianos, el plazo para pagar la primera cuota o el total del permiso se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Quienes opten por pagar en dos cuotas podrán cancelar la segunda entre el 1 y el 31 de agosto.

Este documento es exigido en fiscalizaciones y su ausencia puede derivar en sanciones. Si un conductor no acredita el pago, el vehículo puede ser retirado de circulación por las autoridades.

El permiso debe pagarse en la municipalidad correspondiente o a través de sus plataformas digitales, opción que muchas comunas han habilitado para facilitar el proceso.

Para realizar el trámite, los conductores deben contar con el permiso anterior, la revisión técnica vigente o certificado de homologación, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente y el padrón del vehículo. En el caso de vehículos nuevos, también se exige la factura de compra y la inscripción en el Registro Civil.

Además, es importante verificar que el vehículo no tenga multas impagas ni esté inscrito en el Registro de Pasajeros Infractores, ya que estas situaciones pueden impedir completar el trámite.

Quienes no paguen dentro del plazo establecido quedarán en condición de morosos y se expondrán a multas, intereses adicionales y sanciones. Incluso, al renovar el permiso posteriormente, se aplicará un recargo equivalente al 1,5% del valor del documento, reajustado según el IPC.