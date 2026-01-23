País Permiso de Circulación 2026

Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagaras este año

Por Miguel Buksdorf

23.01.2026 / 15:01

{alt}

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó a través de su sitio web la Tasación Fiscal y el valor del Permiso de Circulación de vehículos livianos, pesados y motos para este 2026.

El valor del permiso de circulación se define una vez que el SII realiza la tasación del vehículo según las características de este, tales como la marca, modelo y año.

Este permiso tiene la opción de pagarse en dos cuotas, siendo la primera entre el 1 de febrero y el 31 de marzo y la segunda entre el 1 y el 31 de agosto.

El trámite puede realizarse de manera presencial, en puntos designados por cada municipio correspondiente, o de manera online, vía que han comenzado a implementar algunas comunas.

Según comunicaron desde el SII, para este año, el listado considera un total de 81.611 tasaciones de vehículos livianos, siendo $34.876 el mínimo establecido por el organismo para el permiso de circulación de este año. Este monto lo pagarán los autos con más años de antigüedad y que se encuentren bajo los $3.487.600 de tasación fiscal.

Asimismo, señalaron que, para llevar a cabo el proceso de tasación, las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de vehículos de todas las marcas declaran al SII la información de las unidades comercializadas con su respectivo precio. Para este año participaron 72 empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de marcas.

¿Cómo revisar el valor del permiso de circulación?

Los valores se encuentran disponibles en el sitio web del SII, en la sección Servicios online, Tasación Fiscal de Vehículos. Además, en la sección “Consulta Tasación de Vehículos” se podrá conocer el monto a pagar por permiso de circulación.

Para esto, se debe seleccionar el año de tasación 2026, elegir una categoría del vehículo, ya sea liviano, moto o pesado, y completar los filtros de búsqueda opcionales con los datos del vehículo (tipo de vehículo, marca, modelo, versión y año de fabricación).

Una vez ingresada esta información, aparecerá la información del vehículo buscado, junto a la de tasación de este y el valor del permiso de circulación para este año.

¿Cuáles son los permisos de circulación más caros en Chile?

Algunos vehículos de lujo, debido a su alto valor de tasación, tienen un valor considerablemente alto que pagar por su permiso de circulación; aquí detallamos los 10 permisos de circulación más caros para este 2026.

  • Koenigsegg Jesko Absolut 5.0 Aut 2024: Tasación: $2.532.612.664. Permiso de Circulación: $113.528.139.
  • McLaren 765LT Spider 2024: Tasación: $494.012.050. Permiso de Circulación: $21.791.111.
  • Aston Martin DBS Coupe 2024: Tasación: $456.757.820. Permiso de Circulación: $20.114.671.
  • McLaren Senna Coupe 2020: Tasación: $440.819.901. Permiso de Circulación: $19.397.464.
  • McLaren 765LT Coupe 4.0 V8 Twin Turbo 2022: Tasación: $440.173.643. Permiso de Circulación: $19.368.383.
  • Ferrari Purosangue 2025: Tasación: $388.383.628. Permiso de Circulación: $17.037.832.
  • Mercedes Benz G 63 AMG 4X4 Squared 4Matic 2025: Tasación: $387.838.453. Permiso de Circulación: $17.013.299.
  • Ferrari 12Cilindri 2025: Tasación: $378.321.428.  Permiso de Circulación: $16.585.033.
  • McLaren P1 2015: Tasación: $376.609.948. Permiso de Circulación: $16.508.016.
  • Ferrari 812 GTS 2024: Tasación: $373.121.737. Permiso de Circulación: $16.351.047.

DESTACAMOS

Cultura Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN “Tiene que moderarse” y “me da lo mismo que sea evangélica”: Alessandri (UDI) y Morales (FA) analizan los nombramientos de Poduje y Marín
Gobierno anuncia nuevas ayudas desde $1 millón para damnificados por incendios: Revisa los detalles
"Chile entero está con ustedes y nosotros también": Los Jaivas darán concierto solidario para apoyar a afectados por incendios
Metro de Santiago restablece operación normal en toda su red tras interrupción en Línea 1 por persona en las vías
Duro golpe a al UDI: Tricel confirma triunfo de Guillermo Valdés (PDG) en el Distrito 17 pese a que gremialismo afirmó que el cupo era de ellos
Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagaras este año