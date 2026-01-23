Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagaras este año

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó a través de su sitio web la Tasación Fiscal y el valor del Permiso de Circulación de vehículos livianos, pesados y motos para este 2026.

El valor del permiso de circulación se define una vez que el SII realiza la tasación del vehículo según las características de este, tales como la marca, modelo y año.

Este permiso tiene la opción de pagarse en dos cuotas, siendo la primera entre el 1 de febrero y el 31 de marzo y la segunda entre el 1 y el 31 de agosto.

El trámite puede realizarse de manera presencial, en puntos designados por cada municipio correspondiente, o de manera online, vía que han comenzado a implementar algunas comunas.

Según comunicaron desde el SII, para este año, el listado considera un total de 81.611 tasaciones de vehículos livianos, siendo $34.876 el mínimo establecido por el organismo para el permiso de circulación de este año. Este monto lo pagarán los autos con más años de antigüedad y que se encuentren bajo los $3.487.600 de tasación fiscal.

Asimismo, señalaron que, para llevar a cabo el proceso de tasación, las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de vehículos de todas las marcas declaran al SII la información de las unidades comercializadas con su respectivo precio. Para este año participaron 72 empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de marcas.

¿Cómo revisar el valor del permiso de circulación?

Los valores se encuentran disponibles en el sitio web del SII, en la sección Servicios online, Tasación Fiscal de Vehículos. Además, en la sección “Consulta Tasación de Vehículos” se podrá conocer el monto a pagar por permiso de circulación.

Para esto, se debe seleccionar el año de tasación 2026, elegir una categoría del vehículo, ya sea liviano, moto o pesado, y completar los filtros de búsqueda opcionales con los datos del vehículo (tipo de vehículo, marca, modelo, versión y año de fabricación).

Una vez ingresada esta información, aparecerá la información del vehículo buscado, junto a la de tasación de este y el valor del permiso de circulación para este año.

¿Cuáles son los permisos de circulación más caros en Chile?

Algunos vehículos de lujo, debido a su alto valor de tasación, tienen un valor considerablemente alto que pagar por su permiso de circulación; aquí detallamos los 10 permisos de circulación más caros para este 2026.