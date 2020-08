VIDEO RELACIONADO – Suspenden a Karen Rojo como alcaldesa de Antofagasta (02:00)

“Concejala Doris Navarro, ¿cómo va a votar?”.

Tenía que dirigir la sesión del concejo municipal. Ya lleva más de tres años como concejal, así que sabía como hacerlo, pero este miércoles lo hizo desde un rol distinto. El militante del Partido Radical Ignacio Pozo, de 25 años, fue electo por sus pares como el alcalde suplente de Antofagasta, mientras se aclare la situación judicial de Karen Rojo, inhabilitada del cargo tras ser formalizada por el caso Main.

Si en octubre de 2016 un total de 1.083 votos (2,01%) le valieron ser electo como concejal, este martes 4 de agosto su margen fue más amplio. Siete concejales votaron por él, y solo dos por Gonzalo Santolaya, de la UDI. Así, desbancó a Hernán Sepúlveda de Colbún como el alcalde más joven de Chile.

Alcalde suplente Ignacio Pozo, junto a Concejales participan del Consejo de Seguridad Pública en #Antofagasta. pic.twitter.com/3YnEYO8oOU — Muni Antofagasta (@AntofagastaMuni) August 5, 2020

Estudiante de 5° año de Filosofía, con inquietudes ligadas a las humanidades y cercano desde niño a la política. Así definen cercanos a Ignacio Pozo. Su abuelo, Carlos Piña, fue un insigne dirigente del Partido Radical en ese región. De hecho, uno de los salones de la sede de la colectividad lleva su nombre como homenaje.

“Estoy contento, muy bien, feliz que los concejales me hayan dado el apoyo”, es lo primero que señala Pozo, quien deberá conjugar su rol como jefe comunal con sus estudios.Está en su último semestre en la Universidad Católica del Norte y, por la pandemia, solo tiene clases online los viernes y sábados.

“Va a ser estresante, pero me puedo adecuar”, señala con total certeza el ahora alcalde.

El martes 4 de agosto se realizó la votación del Concejo Municipal para elegir al suplente de Karen Rojo. Uno que fue seguido de cerca a través de Internet en la casa de Ignacio Pozo. Ahí vive con sus padres y su abuela de 90 años. Al llegar a su casa, ya como alcalde suplente, cuenta que fue recibido con abrazos y aplausos.

“Incluso vinieron del Liceo Marta Narea Díaz, donde estudié toda mi vida, y tocaron la bocina para saludar. Me emocioné”, señala.

Tras ello, este miércoles 5 de agosto comenzó de inmediato con sus nuevas funciones. Primero un Consejo de Seguridad Pública, y luego el Concejo Municipal.

“En el consejo de seguridad estaba algo nervioso, nunca había ido a uno, pero con el apoyo del director salió todo bien. Y el Concejo Municipal salió todo bien con al colaboración de los concejales”.

Uno de los más contentos con la elección sin duda que fue Carlos Maldonado, ex ministro de Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet y actual presidente del Partido Radical. “Normalmente los jóvenes tienen una distancia con la política partidista, pero no es el caso de Ignacio. Él desde niño en su familia vio el esfuerzo y sacrificio de una persona cuando milita en un partido político, por lo que no tiene esa distancia con ella”, cuenta.

Maldonado asegura confiar en la capacidad del nuevo alcalde suplente, una que estarán observando de cara a analizar su futuro en la política y, por qué no, ver posibles desafíos futuros: “A nosotros como partido nos da mucho gusto que una persona tan joven y con una vocación de servicio demostrada haya permitido contar con el apoyo de sus pares”.

Doris Fuentes (independiente apoyada por la Nueva Mayoría) lleva tres periodos electa y es la única mujer miembro del Concejo de Antofagasta. Aspiró a quedarse con la alcaldía, pero al ver que todo se iba a decidir entre Pozo y Santolaya no titubeó.

“Yo no iba a dejar que una persona de derecha se quedara con el sillón”, explica de entrada. Sobre el nuevo alcalde suplente, asegura que confía en él, porque cree que es una persona accesible, añadiendo que “no tiene que ver si es joven o viejo, sino que ver cómo ha sido su actuar en estos tres años”.

“No le daría ningún consejo, solo que siga la ley y las reglas de probidad”, y advierte que “si él no cumple con lo que corresponde, yo igual lo voy a fiscalizar más allá que sea de mi misma tendencia”. Algo que Ignacio Pozo deberá recordar mientras sea alcalde suplente, tarea que cumplirá al menos hasta mediados de septiembre, cuando comience el juicio contra Karen Rojo que dilucidará su culpabilidad o inocencia, lo que determinará si podrá volver o no al municipio.