Percy Marín, Jorge Sharp y Doctora Cordero: Estos son los grandes perdedores de la elección a la Cámara de Diputados

Llega la hora de sacar cuentas alegres y tristes entre quienes fueron parte de las elecciones presidenciales y parlamentaras 2025.

Llega la hora de sacar cuentas alegres y tristes entre quienes fueron parte de las elecciones presidenciales y parlamentaras 2025.

Es así como muchos celebran, especialmente en la derecha, sector que tendrá una gran representación en el Senado y la Cámara.

Pero otro, empiezan a analizar qué hicieron mal para no lograr alzarse un cupo en el Congreso.

Es así, como en el caso de la Cámara hay grandes perdedores, como el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien no logró quedarse con un cupo para la Cámara por Valparaíso. Lo mismo pasó con Percy Marín, pareja de Camila Flores, quien sí logró triunfar en su elección al Senado.

Erica Olivera, Felipe Vidal y Aldo Duque, lamentaron duras derrotas en la Metropolitana. A ellos se suman Andrés Giordano quien no logró la reelección, la doctora María Luisa Cordero.

Otros derrotados fueron Jean Piere Bonvallet, hijo del “gurú” y Gino Lorenzini. En la RM también lamentó una dura derrota Giovanna Grandón, mejor conocida como Tía Pikachu.

En O’Higgins tampoco logró salir victorioso el modelo Patricio Laguna.