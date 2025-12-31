“Peligro de accidente”: Sernac emite alerta por defecto en varios modelos de bicicletas vendidos entre 2023 y 2025

Desde el servicio señalaron que actualmente hay 166 unidades en manos de consumidores. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para bicicletas de la marca Trek debido a un defecto.

Se trata de los modelos Precaliber Aro 12 Rojo, Precaliber Aro 12 Rosado y Precaliber Aro 20 Rojo, vendidos entre 2023 y 2025, habiendo actualmente 166 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, hasta la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué problema se detectó en las bicicletas?

La empresa señaló que la grasa del interior del conjunto del freno contrapedal de la rueda trasera no lubrica adecuadamente la superficie interna, generando un riesgo de pérdida del control de la bicicleta, con posibilidad de caída. “Hay peligro de caída y accidente”, recalcaron.

¿Qué hago si tengo una de las bicicletas involucradas?