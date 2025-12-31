País sernac

“Peligro de accidente”: Sernac emite alerta por defecto en varios modelos de bicicletas vendidos entre 2023 y 2025

Por CNN Chile

31.12.2025 / 09:02

{alt}

Desde el servicio señalaron que actualmente hay 166 unidades en manos de consumidores. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para bicicletas de la marca Trek debido a un defecto.

Se trata de los modelos Precaliber Aro 12 Rojo, Precaliber Aro 12 Rosado y Precaliber Aro 20 Rojo, vendidos entre 2023 y 2025, habiendo actualmente 166 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, hasta la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué problema se detectó en las bicicletas?

  • La empresa señaló que la grasa del interior del conjunto del freno contrapedal de la rueda trasera no lubrica adecuadamente la superficie interna, generando un riesgo de pérdida del control de la bicicleta, con posibilidad de caída. “Hay peligro de caída y accidente”, recalcaron.

¿Qué hago si tengo una de las bicicletas involucradas?

  • Verificar si su producto está afectado.
  • Suspender inmediatamente el uso de la bicicleta.
  • Contactar a Trek Chile para programar una cita y acudir a Servicio técnico autorizado, disponible en www.trekbikeschile.com. En caso de haber vendido o regalado a otra persona, enviar esta información.
  • Una vez el consumidor tome contacto con la empresa, esta procederá a sustituir la rueda trasera donde se encuentra el freno contrapedal por una enviada por Trek Internacional en un plazo máximo de 30 días; adicional a eso, se entregará una giftcard de $20.000 para utilizar en tiendas Trek.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Naveillán respalda a Kaiser ante críticas por eventual rol en el gobierno, pese a considerarlo inconveniente: "Lo que ves es lo que es"
Desde comer 12 uvas y lentejas a usar ropa interior amarilla: Las tradicionales cábalas para recibir el Año Nuevo
Se desacelera la creación de empleos: ¿A qué se debe?
Las razones de Francisca Crovetto para decir que "no" a Kast para liderar el Ministerio del Deporte
“Peligro de accidente”: Sernac emite alerta por defecto en varios modelos de bicicletas vendidos entre 2023 y 2025
Metro celebra su medio siglo de historia junto al nuevo "diorama 50 años": Recrea un tren en estación La Moneda