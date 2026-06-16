¿Peligran las rifas y bingos comunitarios? Gobierno aclara alcance del Registro de Vándalos

El Gobierno respondió ciertas dudas a propósito del proyecto de ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, ingresado por el Gobierno al Congreso con suma urgencia.

Esto luego de que parlamentarios de oposición y personas en redes sociales advirtieran que este registro podría incluir a quienes organicen rifas, loterías o bingos comunitarios.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, partió señalando que “este proyecto se llama Ley que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. En su pregunta nombra otros tipos penales, otros delitos que no son precisamente actos vandálicos e incivilidades”.

Al ser consultado sobre a qué se refería con organizar o promocionar loterías, descartó que sea lo mismo que actos vandálicos, aunque insistió en que esas actividades deben cumplir la ley. “Es algo bastante diferente a actividades comunitarias que se realizan”, recalcó.

“Incluso para hacer una colecta, la gente necesita permiso. Para hacer una manifestación, usted necesita un permiso de autoridad. Para hacer loterías, necesita un permiso de autoridad. Y lo que estamos buscando acá es precisamente que se cumpla la ley”, sostuvo, por lo que no quedarían prohibidos per se, pero sí deberían tener sus respectivas autorizaciones.