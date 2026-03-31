“Pedirle la renuncia de esta manera no es empático”: Diputadas del PDG emplazan al Gobierno por salida de directora de SernamEG

Las diputadas Flor Contreras y Tamara Ramírez, del Partido de la Gente (PDG), dirigieron sus críticas al Ministerio de la Mujer encabezado por Judith Marín, pidiendo esclarecer los fundamentos de la decisión y transparentar el proceso.

La salida de Priscilla Carrasco desde la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) generó cuestionamientos desde el Congreso, luego de que se solicitara su renuncia en medio de un tratamiento por cáncer de mama triple negativo.

Las diputadas Flor Contreras y Tamara Ramírez, del Partido de la Gente (PDG), dirigieron sus críticas al Ministerio de la Mujer encabezado por Judith Marín, pidiendo esclarecer los fundamentos de la decisión y transparentar el proceso.

Las parlamentarias insistieron en que el Ejecutivo debe entregar todos los antecedentes que motivaron la solicitud de renuncia, con el fin de garantizar transparencia en el proceso y esclarecer los criterios aplicados en la salida de la exdirectora.

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“Es fundamental que estas situaciones se manejen con respeto y sensibilidad, sobre todo considerando la lucha contra el cáncer que está enfrentando esta funcionaria, quien además llegó por Alta Dirección Pública a ese cargo”, sostuvo Contreras.

La parlamnetaria agregó: “No se comprende que en un ministerio que debería velar por las mujeres, se caiga en este tipo de prácticas”.

Por su parte, Ramírez cuestionó la forma en que se adoptó la medida, indicando que “las cosas se podrían haber hecho de forma diferente, sobre todo considerando la situación de salud de esta funcionaria”.

“Más allá de si existían conflictos por pérdida de confianza o diferencias políticas, pedirle la renuncia de esta manera no es empático”, complementó.