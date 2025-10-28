Peaje a luca, restricción para camiones y más: Anuncian medidas para este fin de semana largo

Las autoridades proyectan la salida de aproximadamente 450.390 vehículos para este fin de semana largo por el feriado del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó sobre las medidas que se tomarán de cara al fin de semana largo por el feriado de este viernes 31 de octubre (Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes) y el sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos).

El ministro (s), Danilo Núñez, comentó que desde este jueves 30 se proyecta que 450.390 vehículos -particulares y de transporte de pasajeros- utilicen las distintas rutas de salida desde la Región Metropolitana, como la ruta 68 a Viña del Mar-Valparaíso; la Ruta 78 a San Antonio; y la Ruta 5 (norte y sur).

Es por ello que se dispondrán medidas de contingencia habituales para estas fechas festivas, como el peaje a “luca”, restricción para camiones y más.

Ñúñez también llamó a la ciudadanía a que “tengamos una buena conmemoración este fin de semana, cuidarnos, respetar las normas de tránsito, no hay otra fórmula más que esa. No exceder las velocidades permitidas en las distintas rutas y evitar la ingesta de alcohol y drogas, que también siguen siendo una de las principales causas de accidentes”.

Medidas de tránsito para el feriado del 31 de octubre

Peaje a “luca”

El jueves 30 de octubre será de 7.00 a 13.00 horas en los peajes de la Ruta 68 en dirección a la costa; en el peaje de Nueva Angostura en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos; y en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte en ambos sentidos.

La medida se repetirá el viernes 31 de octubre entre las 7.00 y 10.00 horas en la Ruta 68 con dirección a la costa y en el peaje Las Vegas en ambos sentidos.

Mientras que para el retorno (domingo 2 de noviembre) entre las 7.00 y las 12.00 horas, habrá peaje a “luca” para vehículos livianos en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago, en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte en ambos sentidos, y en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur en ambos sentidos.

Restricción de camiones

También habrá restricción de camiones el jueves 30 de octubre entre las 12.00 y 19.00 horas, en la Ruta 68, entre Vespucio y el enlace Algarrobo; en la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos, entre el enlace Calera de Tango y Pelequén, y entre el acceso sur a Santiago en dirección al sur entre Vespucio Sur y el empalme con la Ruta 5; y en la Ruta 5 Norte entre el enlace Lo Pinto y el enlace Llay Llay. La media se repetirá el viernes 31 de octubre entre las 9.00 y 15.00 horas en las mismas carreteras.

Para el retorno del 2 de noviembre habrá restricción de camiones, entre las 12.00 y 19.00 horas, en la Ruta 68 entre el enlace Algarrobo y Vespucio, y en la Ruta 5 Norte en dirección al sur, entre el enlace Lo Pinto y Llay Llay.

Rebaja en el peaje

Las autoridades también dispusieron que los vehículos de carga tendrán la rebaja de un 50% en el valor del peaje el 30 de octubre durante la madrugada, de 00.00 a 07.00 horas, en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (dirección a la costa), Las Vegas de Ruta 5 Norte (ambos sentidos), y Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur (ambos sentidos).

La medida se repetirá en el mismo horario el viernes 31 de octubre en la Ruta 68 y en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte.

Para el retorno del domingo 2 de noviembre la rebaja se aplicará en el mismo horario en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (dirección a Santiago) y en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte (ambos sentidos).