¿Abren los supermercados durante el feriado? Así funcionará el comercio este viernes 31 de octubre

Por CNN Chile

27.10.2025 / 09:28

El último día de octubre terminará con un día feriado y como una oportunidad para disfrutar un fin de semana largo.

El último día de octubre trae consigo un nuevo fin de semana largo. Y es que este viernes 31 de octubre es feriado religioso en todo el país debido al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Así lo establece la ley 20.299 en su artículo 1: “Declárase feriado el día 31 de octubre, por conmemorarse el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”.

E indica en su artículo 2: “Trasládase el feriado señalado en el artículo anterior al día viernes de la misma semana en caso de corresponder el 31 de octubre a día miércoles, y trasládase al día viernes de la semana inmediatamente anterior en caso de corresponder dicha fecha a día martes”.

En este día, además, es costumbre celebrar Halloween, donde niños y adolescentes salen disfrazados junto a sus padres y amigos a pedir “dulce o travesura” por sus barrios.

¿Abren los supermercados este 31 de octubre?

La normativa indica que este viernes 31 de octubre es feriado, aunque no es de carácter irrenunciable, por lo que ese día los comercios podrán funcionar con normalidad.

Cada supermercado, mall, comercio y strip center podrá abrir en horario normal, aunque algunos tienen horario diferenciado por decisión interna.

El comercio funcionará de igual manera este sábado 1 de noviembre, día que también es feriado por el Día de Todos los Santos.

¿Qué feriados quedan este 2025?

  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 15 de noviembre: Elecciones presidenciales y parlamentarias
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre: Segunda vuelta elecciones presidenciales (se debe confirmar)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

