PDI confirma que fueron ubicados los 64 niños haitianos incluidos en preinforme de Contraloría

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que fueron ubicados los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría General de la República.

La información fue entregada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, junto al director general de la PDI, Eduardo Cerna, en el marco del trabajo coordinado por el Gobierno a través de una fuerza de tarea.

Según explicó la autoridad policial, 63 de los menores se encuentran en Chile, mientras que una adolescente está en México.

“Hemos ubicado los 64”

El director general de la PDI detalló que la policía logró establecer la ubicación de todos los niños y adolescentes incluidos en la nómina revisada.

“Ya puedo dar cuenta hoy día que hemos ubicado los 64”, señaló Cerna.

Respecto de la adolescente que se encuentra fuera del país, el jefe policial explicó que los oficiales tomaron contacto con su padre, quien está en Chile, y realizaron una videoconferencia con la madre y la niña.

“Verificando que se encuentra bien, es decir, con eso cerramos el ciclo que tenemos todos ubicados respecto de esta nómina”, agregó.

Cerna informó además que todos los niños y adolescentes se encuentran en buenas condiciones físicas.

“Lo importante de ello es que todos se encuentran bien físicamente”, afirmó.

Según el balance entregado por la PDI, la mayoría está ingresada al sistema de salud y educación. No obstante, la policía indicó que en cinco casos aún no existen registros en el sistema educativo.

La autoridad explicó que aquello podría estar relacionado con ingresos recientes al país, durante 2024 o 2025, y con procesos de inserción en curso.

Más del 50% de los niños y adolescentes ubicados tiene entre 15 y 18 años, según detalló la PDI.