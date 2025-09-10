País policía de investigaciones

PDI lanza guía para la atención de grupos vulnerables: Se centra en uso del lenguaje y en el buen trato

Por CNN Chile

10.09.2025 / 16:50

El documento fue elaborado en conjunto a Senadis, Senama y Movilh.

La Policía de Investigaciones (PDI) lanzó una guía para la atención de grupos vulnerables.

Este documento entrega orientación a los funcionarios y funcionarias sobre el uso del lenguaje y el buen trato que deben brindar a personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y también otros grupos sociales vulnerables, como niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; personas en situación de discapacidad; personas migrantes; mujeres y pueblos originarios.

El objetivo es “entregar recomendaciones al personal de la PDI para la primera atención de grupos de especial protección, con un enfoque de derechos humanos. Contiene información práctica para todo Oficial y Agente Policial que cursa denuncias, con directrices orientadas a una atención integral a los diferentes grupos vulnerables”.

La guía fue entregada este lunes en una ceremonia encabezada por el jefe de la Inspectoría General, prefecto general Erwin Clerc, quien comentó: “En el marco del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, nuestra institución se comprometió a desarrollar diversas acciones para mejorar la atención de la PDI a personas que pertenecen a grupos de especial protección”.

En la elaboración del texto participación distintos organismos, como el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

