PDI investiga homicidio en Lo Prado: Hombre mató a su hermano tras discusión

Un joven de 21 años mató a su hermano de 33 tras una violenta discusión en una casa en la comuna de Lo Prado (Región Metropolitana).

La situación ocurrió la madrugada de este viernes, cuando ambos se enfrascaron en una pelea.

Según se dio a conocer, ambos mantenían conflictos anteriores y el menor le disparó con un arma de fuego, según consigna Radio Bío Bío.

Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima falleció en el lugar.

La fiscal Débora Quintana de la Fiscalía Centro Norte explicó que los hermanos son de nacionalidad chilena y vivían junto a su padre, quien sería el único testigo de los hechos.

Más tarde se informó que el presunto autor llegó hasta la 44° Comisaría de Lo Prado para entregarse voluntariamente.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos.