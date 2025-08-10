PDI incauta fusil de guerra, droga y arma robada a la Policía Argentina en Santiago

Los detenidos son chilenos con amplio prontuario por tráfico de drogas, homicidio y otros delitos graves.

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló dos asociaciones criminales que operaban en el sector sur y occidente de Santiago, en procedimientos realizados por la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro (PREMECENOR).

En uno de los operativos, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana encontró un arma con la inscripción de la Policía Federal de Argentina.

Según informó la institución, gracias al sistema internacional de coordinación policial se verificó que el arma tenía encargo por robo en ese país.

En el lugar también se incautaron ocho armas de fuego, más de mil cartuchos, un chaleco antibalas, 17 teléfonos móviles, un vehículo y joyas de oro macizo.

En un segundo procedimiento, la Brigada Antinarcóticos Sur incautó un fusil de guerra y 238 kilos de droga, entre cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis, además de un fusil semiautomático.

En total, fueron detenidas 15 personas de nacionalidad chilena. Todas con antecedentes por delitos como tráfico de drogas, homicidio, hurto y cuasidelito de lesiones.

El prefecto José Contreras, de la PREMECENOR, destacó que en ambos casos “se percibe un alto poder de fuego que impacta directamente en las poblaciones más vulnerables, afectando a las personas con la violencia extrema que usan las asociaciones para intimidar en los territorios que operan”.