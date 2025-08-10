Argentina emite alerta por sicario del “Rey de Meiggs”, prófugo tras fuga en Chile

Mejía Hernández es imputado por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, ocurrido en Ñuñoa en junio. Las autoridades no descartan que el prófugo se encuentre en la Patagonia argentina.

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, ubicado en Argentina, emitió una alerta para localizar a Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

El crimen ocurrió el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

La orden de búsqueda, en tanto, se produce tras su liberación en Chile y posterior fuga el 10 de julio.

Las autoridades argentinas difundieron las características físicas del prófugo: 18 años, 1,74 metros de altura, tez morena, cabello negro y un tatuaje en la mano derecha con el rostro del dios Zeus.

El sospechoso fue inicialmente detenido en Chile bajo el nombre falso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez.

Tras un análisis de huellas dactilares por parte de Interpol, se confirmó su verdadera identidad.

Mejía Hernández, por su parte, está vinculado al Tren de Aragua, organización criminal de alcance internacional.

La búsqueda se realiza en coordinación entre Carabineros de Chile y las autoridades de Santa Cruz, con alertas emitidas a nivel regional.