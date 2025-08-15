País ovalle

PDI detiene a cinco personas en Ovalle por tráfico de drogas tras operativo “Hollywood”

Por CNN Chile

15.08.2025 / 12:31

Tres mujeres y dos hombres con amplio prontuario fueron arrestados en el sector 8 de julio. En el procedimiento se incautaron drogas, un arma y dinero en efectivo.

La Policía de Investigaciones detuvo a cinco personas en Ovalle durante un operativo denominado “Hollywood”, desarrollado en el sector poblacional 8 de julio. La acción contó con la participación de unidades provenientes de La Serena, la Región de Atacama y la Región Metropolitana.

En la intervención, que incluyó el allanamiento de cinco domicilios vinculados al microtráfico, fueron arrestadas tres mujeres y dos hombres con amplio prontuario policial. Según informó la PDI, en los inmuebles se comercializaban distintas drogas en diversas cantidades.

El procedimiento permitió incautar ketamina, marihuana, cocaína y pasta base, además de un arma de fuego y dinero en efectivo presuntamente obtenido de las ventas ilícitas.

La operación se originó tras denuncias realizadas por vecinos del sector. Los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía en las próximas horas.

