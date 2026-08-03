PDI detiene a cinco sujetos que drogaban a víctimas de taxis para robarles dinero: Accedían a sus cuentas bancarias

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de cinco sujetos que integraban una banda dedicada al robo con intimidación y violencia.

La agrupación era liderada por un taxista, un hombre de nacionalidad peruana, y otros cuatro individuos: tres venezolanos y un chileno.

Los antisociales se distribuían las funciones y actuaban con un “elevado nivel de especialización criminal”, señaló el subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente.

Escogían a víctimas que “salían de locales nocturnos, abordaban un taxi colectivo, despertando al otro día, siendo víctimas del robo de sus pertenencias, celulares y constatando giros de dinero, incluso préstamos desde sus aplicaciones bancarias, generando una pérdida patrimonial millonaria”, detalló.

En la investigación se determinó que el líder de la banda ofrecía cerveza y/o agua a los pasajeros, drogándolos para luego intimidarlos y robarles sus dispositivos electrónicos.

Desde la PDI señalaron que había otros dos trabajadores de servicentros que “facilitaban máquinas para que realizaran compras ficticias de combustible de hasta $2 millones”.

Un total de 11 personas fueron afectadas por la situación, indicó la PDI. El avalúo de los fraudes supera los $1.000 millones.

El subprefecto comentó que el líder de la banda criminal actuaba con extrema violencia en algunos casos: “Cuando no lograba establecer vínculo o que bebieran el líquido, pedía que les pagaran con tarjeta y, si no aceptaban, lisa y llanamente, los bajaba del vehículo y los golpeaba para robarles”.

Los cinco arrestados quedaron en prisión preventiva.