PDI detiene a 4 sospechosos por la desaparición de Krishna Aguilera: Entre ellos, la pareja del principal sospechoso

Los detenidos serán formalizados este sábado por el delito de secuestro, en una audiencia que se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, mientras la Fiscalía mantiene la investigación en reserva para no afectar las diligencias en curso.

Este viernes, cuatro personas presuntamente involucradas en el secuestro y desaparición de la joven Krishna Aguilera, fueron detenidas por efectivos de la PDI.

Aguilera fue vista por última vez el 4 de octubre en la comuna de San Bernardo.

Los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo este sábado, donde serán formalizados por el delito de secuestro.

La audiencia contará con medidas de seguridad reforzadas, dada la gravedad del caso.

Los detenidos

Según detalló la Fiscalía Metropolitana Occidente, las capturas fueron realizadas en distintos operativos desarrollados durante la jornada, en el marco de una investigación que sigue bajo estricta reserva judicial.

Entre los arrestados se encuentra la pareja de Juan “Guatón” Beltrán, quien cumple prisión preventiva en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) y es considerado el principal sospechoso del caso.

También fue detenida la madre de la mujer y otras dos personas del entorno cercano de Beltrán, entre ellas un presunto “soldado” de su red criminal, consignó Radio Biobío.

De acuerdo con información preliminar, uno de los capturados fue formalizado de inmediato por secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia, quedando en prisión preventiva.

El Ministerio Público mantiene en reserva los detalles de las pruebas que vinculan a los nuevos imputados con el crimen, con el objetivo de no entorpecer las diligencias en curso.