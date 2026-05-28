PDI advierte sobre el “secuestro virtual”: Así funciona esta nueva extorsión y cómo evitarla

El “secuestro virtual” de una mujer de 35 años en la comuna de Concepción encendió este jueves las alarmas de la Policía de Investigaciones (PDI), la cual advirtió sobre esta nueva modalidad de extorsión en el país.

Esta nueva modalidad se expuso en el caso de una veterinaria que salió de su hogar al mediodía, pero luego se perdió el contacto con ella. En medio de ello es que su familia comenzó a recibir llamadas desde números internacionales en las que exigían dinero a cambio de su presunta liberación.

Al mismo tiempo, la víctima se encontraba en un sector semirrural de la comuna, donde estaba siendo extorsionada telefónicamente por extranjeros que la mantenían en línea mediante amenazas, impidiéndole cortar la llamada.

Sin embargo, este no es el único caso detectado en el país. El inspector Benjamín Fuentealba explicó a T13 cómo funciona esta modalidad.

¿Cómo funciona el “secuestro virtual”?

Fuentalba detalló que los antisociales “obtienen información de las personas a través de las publicaciones en redes sociales, ya sean profesionales o publicaciones de venta, y las utilizan para contactar a las víctimas, solicitando los servicios”.

Esto fue lo que ocurrió con la mujer de 35 años, quien finalmente fue encontrada sin lesiones por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Concepción.

Es a través de las redes sociales que los delincuentes recopilan datos como “vehículos o antecedentes familiares para coaccionar a las víctimas. Les hacen creer que sus familiares o algún miembro de su grupo cercano fue víctima de otro delito“.

Paralelamente, mientras coaccionan a las familias, realizan videollamadas por WhatsApp a las víctimas para mantenerlas controladas, de forma que no puedan contactarse con su entorno.

Recomendaciones de la PDI para evitar caer ante un “secuestro virtual”