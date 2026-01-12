Paula Narváez sufre accidente durante excursión en kayak en la Región de Los Lagos: Fue rescatada tras un operativo

La exministra del gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, sufrió un incidente mientras participaba en una excursión en kayak. Tras el aviso de una persona, Bomberos logró dar con la ubicación del grupo, entre quienes se encontraba la representante permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas.

Según publicó La Tercera la representante permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas se trasladaba junto a seis personas – 4 adultos y dos menores- en kayaks individuales a la altura del sector El Gato cuando ocurrió la emergencia.

Al lugar concurrió carabineros y logró ubicar a dos adultos y un menor que consiguieron por sus propios medios salir del río sin enfrentar lesiones. Fue allí cuando una persona informó a los funcionarios policiales que habría otro adulto en un punto distinto del río.

En ese contexto, a través de un dron de bomberos se logró dar con la ubicación del grupo restante. Luego carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) junto a Bomberos y rescatistas voluntarios en botes salvavidas iniciaron el operativo, donde cerca de las 19:00 los equipos lograron el rescate, entre ellos se encontraba Narváez.

El procedimiento se llevó a cabo sin complejidades y nadie presentaba lesiones.