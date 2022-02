La ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza anunció que dio positivo a COVID-19 tras realizarse un examen PCR.

La también ex integrante del comando de José Antonio Kast comunicó que el día domingo sufrió dolor de cabeza, tras lo cual se sometió al testeo.

“Me acaban de confirmar el resultado positivo del examen”, informó.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento se ha sentido bien, lo que atribuyó a que le han sido administradas todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19 que le corresponden.

Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora. 💪🏻💪🏻

— Paula Daza (@pdazan) February 21, 2022