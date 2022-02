Justin Bieber dio positivo a COVID-19 este fin de semana. El cantante se encontraría bien de salud y solo con síntomas leves, informó uno de sus representantes al sitio estadounidense TMZ.

El artista canadiense de 27 años tenía programado actuar en Las Vegas el domingo como parte de su “Justice World Tour”, pero el espectáculo se pospuso a causa de su contagio.

“Debido a los resultados positivos de COVID-19 dentro de la familia del Justice Tour, desafortunadamente tendremos que posponer el show del domingo en Las Vegas”, se lee en un comunicado oficial de T-Mobile.

En la misiva señalan que el intérprete de Baby y Peaches “está muy decepcionado, pero la salud y la seguridad de su equipo y fanáticos siempre es su prioridad número uno”.

“El debut de la gira en San Diego fue un gran éxito, y Justin está emocionado de llevar este evento espectacular a sus fanáticos de Las Vegas lo antes posible”, agregan.

La gira de Bieber comenzó a principios de esta semana. El concierto de Las Vegas fue reprogramado para el próximo martes 28 de junio, según el sitio web oficial de la arena.

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022