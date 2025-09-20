Paso Los Libertadores estará cerrado para todo tipo de vehículos este sábado por “inestabilidades climáticas”

La medida se tomó considerando las "inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios".

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó sobre el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores para este sábado 20 de septiembre.

La decisión se debe a las condiciones climáticas anunciadas para este fin de semana.

“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, y en virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina, se suspende en forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este sábado 20 de septiembre”, anunciaron.

A partir de las 10:00 horas de Chile y Argentina, se cerrarán las barreras de Guardia Vieja en Chile y de Uspallata en Argentina.

Mientras que el túnel internacional cerrará a las 12:00 horas de Chile y Argentina.

Esto se debe a “las inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios”, señalaron las autoridades”.