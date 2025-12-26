En Paso Fronterizo Chungará: Aduanas descubrió más de 100 kilos de marihuana oculta entre cargamento de soya a granel

La droga fue descubierta en un camión que provenía desde Bolivia y tenía como destino final Colombia.

Fiscalizadores de Aduanas descubrieron más de 110 kilos de marihuana oculta entre un cargamento de soya a granel.

El hecho quedó al descubierto el martes pasado en medio de un procedimiento en el Paso Fronterizo Chungará en la Región de Arica y Parinacota.

Ese día, llegó hasta los controles un camión procedente de Bolivia, conducido por un ciudadano boliviano, que transportaba una carga de soya a granel en tránsito que tenía como destino final Colombia.

Sin embargo, durante la inspección los funcionarios detectaron una anomalía en el encarpado de la carga. Tras ello, se encontraron 48 paquetes de distintos tamaños y formas escondidos entre la soya.

Luego de realizar una prueba de campo, se constató que entre el cargamento del alimento había ocultos 110 kilos 100 gramos de marihuana.

El director (s) de la Aduana de Arica, César Zamora, señaló que “esta importante incautación de droga da cuenta del imprescindible trabajo de control que realizan los funcionarios de Aduanas en las fronteras de la región. Acá destaca, una vez más, la experiencia de los equipos de fiscalizadores para poder detectar aquellos detalles que evidencia la intervención de la carga para concretar el ocultamiento del estupefaciente”.

Posteriormente, los antecedentes del caso fueron informados a la Fiscalía Regional de Arica. En tanto, la droga, el conductor del vehículo y todos los medios de prueba fueron puestos a disposición del OS7 de Carabineros.