“Party en la prisión”: Gendarmería abre sumario por fiesta con asado y whisky en Santiago 1

Por CNN Chile

10.11.2025 / 09:40

Desde la institución tildaron lo ocurrido en el recinto penitenciario como "una vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto".

Este domingo, Gendarmería anunció la apertura de una sumario tras conocerse el video de una fiesta al interior del penal Santiago 1.

En registros publicados en redes sociales se puede ver a reos del módulo 35 compartiendo un asado y whisky, escuchando música a través de parlantes y usando teléfonos celulares.

En un comunicado, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería sostuvo que “el sistema de bloqueo de señales telefónicas dispuesto en el cuadrante Pedro Montt permitió identificar el módulo donde se realizaba dicha actividad irregular y a los internos involucrados”.

Se incautaron elementos prohibidos por la administración penitenciaria, tales como alcohol y equipos celulares, entre otros. Además, se dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público”, agregaron desde la institución en la misiva.

Finalmente, informaron que también se inició “la correspondiente investigación interna para determinar responsabilidades administrativas” y tildaron lo ocurrido como “una vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto”.

