Partido De la Gente toca fondo: Se queda sin parlamentarios tras renuncia de Karen Medina

La diputada abandonó la colectividad luego que Felipe Cruz fue formalizado por agresión contra Andrea Balladares. “la directiva central del Partido de la Gente la que ha mostrado una constante tendencia a justificar estos actos de violencia contra la mujer”, afirmó. Esto fue descartado por el timonel del PDG, Rodrigo Vattuone: “Es una mentira lo que está señalando”.

La diputada Karen Medina comunicó este jueves su renuncia al Partido De la Gente (PDG). Esto luego que el concejal Felipe Cruz, candidato independiente que había sido apoyado por la entidad, fue formalizado por agresión contra Andrea Balladares, secretaria general de Renovación Nacional (RN).

Luego de dejar RN, el edil había conseguido el respaldo político de inscribir su candidatura para las elecciones municipales de octubre con el fin de buscar la alcaldía de Recoleta.

No obstante, esta semana Cruz fue detenido y luego formalizado luego que la colectividad de Chile Vamos lo denunció de agredir a Balladares al interior de la sede principal del partido.

Tras la audiencia, el concejal quedó en libertad. No obstante, la dirección metropolitana del PDG comunicó que ya no lo apoyará ante lo denunciado.

Renuncia de Medina

A través de un comunicado, la diputada Medina -quien era la última parlamentaria que le quedaba al PDG- indicó que su decisión tuvo relación luego del caso de Cruz.

“La violencia política, en todas sus formas, es un acto de agresión que mina los fundamentos de nuestra democracia. No solo es un ataque a la participación política, sino también una clara manifestación de violencia contra la mujer, hechos que jamás deben ser justificados ni minimizados. Este tipo de violencia es inaceptable y debe ser erradicada de nuestra sociedad”, sostuvo.

Al respecto, indicó que, si bien la directiva de la Región Metropolitana le quitó el apoyo a Felipe Cruz, “es la directiva central del Partido de la Gente la que ha mostrado una constante tendencia a justificar estos actos de violencia contra la mujer”.

“Esta conducta ha llevado a que muchas mujeres valiosas y comprometidas con la política chilena se hayan visto forzadas a dar un paso al costado, no solo del Partido de la Gente, sino también de la política en general”, añadió.

También, sostuvo que su compromiso es con la justicia, la igualdad y el respeto, por lo que “tras un profundo análisis y reflexión, he decidido renunciar al Partido de la Gente”.

“Estoy convencida de que Franco Parisi carece de la experiencia, la educación y la clase necesaria para liderar con integridad y respeto hacia todos los ciudadanos (…). Tengo la convicción que esta decisión es un paso necesario para continuar trabajando con transparencia y priorizando las necesidades de la ciudadanía”, sentenció.

Respuesta del PDG: “Es una mentira lo que está señalando”

Luego de la renuncia de Karen Medina, CNN Chile conversó con Rodrigo Vattuone, presidente del PDG, acerca de la situación.

“Las razones las desconozco, puesto que nunca conversé con ella de su renuncia y me enteré, curiosamente, a través de las redes sociales. Esa es la seriedad que la diputada le da al partido”, comentó en primera instancia.

Vattuone indicó que lo que dice su propio comunicado es porque nosotros como partido no hemos cumplido con el tema de condenar la violencia, sin embargo, fuimos enérgicos, nos demoramos 24 horas en tomar una decisión para descartar al candidato independiente Felipe Cruz”, agregó. Por lo cual, “eso no es una razón la que ella da. Es una mentira la que está señalando”.

“Además, esta diputada no es que se venga a retirar ahora, viene hace meses hablando lo mismo y ¿por qué? Porque no representa al partido: sus votaciones no tienen ninguna relación con lo que opinan las bases, y, tercero, porque no cumplió ni los objetivos ni el programa que tiene el partido, ahora es más fácil irse”, añadió.

CNN Chile también aprovechó el espacio para consultarle al timonel del PDG cuál es el plan del partido ahora que se quedó sin representación en el Congreso Nacional.

“Nosotros entendemos eso. El próximo año tenemos nuevamente elecciones parlamentarias y estamos trabajando para ello. Sabíamos que el costo del partido podía ser quedarnos sin diputados, pero queremos quedarnos con gente que respeta sus bases, que cumpla los acuerdos y los estatutos que tiene el partido, y no con gente que le quiere hacer daño al partido”, contestó.