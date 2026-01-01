País josé antonio kast

Partido Comunista fija postura ante gobierno de Kast: Movilizaciones sociales son “totalmente legítimas y necesarias”

Por CNN Chile

01.01.2026 / 16:48

El evento contó con la presencia de altos dirigentes comunistas, que se reunieron para compartir con los medios de comunicación.

Como todos los 1 de enero, el Partido Comunista realizó su tradicional Caldillo de Congrio.

El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona afirmó que terminó un año “complejo y lleno de desafíos”.

En esa línea, Carmona aseguró que “Chile entero debería incrementar su voz por el derecho a vivir en paz”.

El timonel comunista también tuvo palabras para la situación internacional y afirmó que “el gobierno de Estados Unidos pone en peligro la paz mundial”.

Asimismo, hicieron un llamado al Presidente electo, José Antonio Kast “que incremente los esfuerzos por la paz y la no intervención en los asuntos internos de las naciones”.

Sobre lo que será el gobierno de Kast, Carmona aseguró que las movilizaciones sociales son “totalmente legítimas y necesarias”.

