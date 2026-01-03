Partido Comunista de Chile condena “la criminal agresión” de Estados Unidos a Venezuela

Asimismo, exigieron a Estados Unidos a resguardar "de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. El secuestro que ya se intentó anteriormente contra el presidente Hugo Chávez constituye un crimen que no solo debe ser condenado, sino que sus responsables, tanto quienes lo ordenaron como quienes lo ejecutaron, no pueden quedar impunes ante la comunidad internacional".

El Partido Comunista chileno condenó la intervención militar a gran escala llevada a cabo por Estados Unidos durante la madrugada de este sábado en Venezuela.

El ataque consistió en el bombardeo de diversas bases militares y otros puntos estratégicos por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, a lo que se sumó la captura y extracción del líder del régimen, Nicolás Maduro.

“El Partido Comunista de Chile rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno. Se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabilidad de la región”, afirmó el PC mediante un comunicado.

En ese sentido, expresaron “nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con las familias de las personas asesinadas y con todas sus víctimas. Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos”.

Frente a esta situación emplazaron al gobierno de Chile, liderado por Gabriel Boric a “actuar y pronunciarse con extrema urgencia ante esta grave situación. Asimismo, exigimos la convocatoria inmediata de la CELAC”.

“Nuestro continente, declarado Zona de Paz, ha sido violentamente vulnerado por una agresión militar criminal y salvaje, que no tiene justificación alguna. Todos los pueblos de América han sido agredidos. Todas las naciones del continente han visto amenazadas la paz y la convivencia regional producto de esta intervención criminal”, se agregó.

“Las Naciones Unidas deben intervenir con extrema urgencia para detener esta escalada de violencia”.

Asimismo, exigieron a Estados Unidos a resguardar “de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. El secuestro que ya se intentó anteriormente contra el presidente Hugo Chávez constituye un crimen que no solo debe ser condenado, sino que sus responsables, tanto quienes lo ordenaron como quienes lo ejecutaron, no pueden quedar impunes ante la comunidad internacional”.

“El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo”, concluyeron.