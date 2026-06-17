Parricidio y sicariato: Mujer habría sido asesinada en Loncoche luego que su hija adolescente pagara a compañero para matarla

La Fiscalía Local de Loncoche y la PDI detuvieron a tres adolescentes por su responsabilidad en el homicidio bajo la modalidad de sicariato de una mujer en la Región de La Araucanía, ocurrido durante los últimos días.

Según la investigación, la hija de la víctima y su pareja habrían planificado el crimen debido a disputas familiares por la oposición de la madre a la relación amorosa.

Para cometer el ilícito, preliminarmente se indica que la pareja ofreció dinero a un tercero de 17 años y le permitieron el ingreso al inmueble mediante una ventana abierta, quien atacó a la afectada ocasionándole más de 80 lesiones.

Los involucrados reconocieron su autoría en las declaraciones prestadas junto a su defensa. Por tratarse de menores de edad, arriesgan penas máximas de 10 años de privación de libertad y el Ministerio Público requerirá la medida cautelar de internación provisoria luego que sean formalizados.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, precisó que de forma preliminar “se trata de un sicariato. Las imputaciones dicen relación con el delito de homicidio calificado respecto de los dos varones adolescentes, y de parricidio respecto de la hija de la víctima“.

“La acción homicida la realiza uno de los adolescentes que, previamente concertado con los otros dos, accedió hasta el domicilio“, añadió.

Respecto a la formalización que se realizará hoy miércoles, indicó que “en la audiencia vamos a solicitar la ampliación de la detención para hacer una imputación mucho más precisa“.