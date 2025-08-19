Paro de micreros: DTPM informa que servicios operaron con normalidad durante la hora punta

Las autoridades indicaron que no hay afectación de los servicios.

El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) informó que los servicios de buses RED operaron con 100% de normalidad durante la hora punta de la mañana, a pesar del paro de los micreros.

La movilización fue anunciada por el Sindicato Elías Laferte, que agrupa a cerca de 300 conductores de Redbus Urbano (RBU), y estaba programado que afectara cerca de 50 recorridos en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel, La Cisterna y Maipú.

“De acuerdo con los reportes en línea de nuestro Centro de Monitoreo de Buses, conectado a los centros de control de flota de todas las empresas operadoras, los 418 servicios del sistema circulan en su totalidad y con la frecuencia regular establecida”, señaló la DTPM.

La directora del organismo, Paola Tapia, indicó que “Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad, prestando los servicios de buses con la frecuencia establecida para la movilidad de las personas. Existe una huelga de un sindicato perteneciente a una empresa, pero sin afectación de los servicios“.

A su vez, la empresa RBU dio a conocer que tras la negociación, no se alcanzó acuerdo con uno de los sindicatos, lo que dio inicio a una huelga parcial.

Desde la compañía aclararon que la situación “no afecta la operación de los servicios, por lo que los 56 recorridos que administra se encuentran funcionando con normalidad”.