Paro en buses RED afectará a más de 50 recorridos de la RM

Por CNN Chile

19.08.2025 / 06:16

Desde las 5 AM de hoy martes, entró en huelga un grupo de alrededor de 300 conductores de buses RED, que afectará la frecuencia de más de 50 recorridos de la región Metropolitana.

Desde las 5 AM de hoy martes, entró en huelga un grupo de alrededor de 300 conductores de buses RED, específicamente del sindicato Elías Laferte, tras el fracaso de las negociaciones colectivas por mejoras laborales con la empresa Redbus Urbano.

Es por ello que más de 50 recorridos se verán afectados, principalmente los que conectan Santiago con comunas como Maipú, La Cisterna, Pudahuel, Quilicura y la Reina, como los troncales 400, además de los recorridos alimentadores de inicial B y C.

La red de transporte aseguró eso sí, que se tratará de una baja en la frecuencia, más no una paralización completa o suspensión de los recorridos, por lo cual sugieren a los usuarios planificar con mayor anticipación los viajes de la jornada.

 

El listado completo de recorridos afectados

Los servicios troncales afectados en su frecuencia son los: 401, 402, 403, 404, 412, 414e, 415e, 418, 421y, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430y, 435 y 444.

Del mismo modo, los recorridos alimentadores de iniciales B y C afectados incluyen específicamente las numeraciones: B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35, B43, C02c, C03, C03C, C05, C06, C06C, C07, C09, C10e, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37, además del C37y.

