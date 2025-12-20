Paro ferroviario en el sur: EFE y controladores no alcanzan acuerdo y servicios se suspenden desde este lunes

La paralización comenzará este lunes 22 de diciembre y afectará el transporte ferroviario de carga y pasajeros en el sur del país, incluido el servicio Biotren, luego de que fracasaran las negociaciones entre la empresa estatal y el Sindicato de Controladores de Tráfico.

Las negociaciones de emergencia entre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y el Sindicato de Controladores de Tráfico concluyeron sin acuerdo, por lo que el paro de funciones anunciado por el gremio comenzará este lunes 22 de diciembre. La movilización implicará la paralización del transporte ferroviario de carga y pasajeros en el sur del país.

El diálogo sostenido el viernes buscaba revisar las demandas de los trabajadores y evitar la huelga ya aprobada en el marco de la negociación colectiva. Sin embargo, las tratativas no lograron destrabar las diferencias entre las partes, lo que dejó sin efecto el último intento por frenar la medida de presión, según informó Radio Biobío.

Con anterioridad, también había fracasado la mediación de la Dirección del Trabajo, iniciada durante esta semana como parte del proceso formal de negociación. Ante ese escenario, EFE Sur, impulsó la conformación de una mesa de diálogo en la ciudad de Concepción, instancia que finalmente tampoco permitió alcanzar consensos.

El presidente del sindicato, Israel López, confirmó que la suspensión de los servicios ferroviarios es inminente y que el paro comenzará este lunes, afectando también al servicio del Biotren en el Gran Concepción.

Los controladores de tráfico de EFE Sur, que operan desde las regiones del Biobío y Ñuble hasta Los Lagos, demandan principalmente mejoras salariales y la implementación de protocolos que permitan reducir las interrupciones del tránsito ferroviario frente a fallas en la infraestructura de las vías.

Desde la empresa no se han informado nuevas instancias de negociación, mientras usuarios y sectores productivos del sur del país se preparan para el impacto que tendrá la paralización del servicio ferroviario tanto en el transporte de pasajeros como de carga.