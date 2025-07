Parisi dice que Jara corre con ventaja en la carrera presidencial frente a Kast, Matthei y Kaiser: “Ellos han tenido una vida muy fácil”

El precandidato del PDG, Franco Parisi, destacó en CNN Chile la meritocracia y el carisma de Jeannette Jara frente a sus adversarios políticos. Sin embargo, subrayó que "claramente Chile no está dispuesto a llegar al comunismo. Ya sabemos que no es bueno, es empobrecedor."

El precandidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, en conversación con CNN Chile, se refirió a la carrera presidencial y entregó su visión sobre sus contendores Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

En ese sentido, señaló que la exministra del Trabajo y Previsión Social corre con ventaja, debido a la meritocracia y carisma que, a su juicio, ha demostrado frente a Gonzalo Winter (Frente Amplio), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) durante el proceso de primarias, resultando como la representante de la lista Unidad para Chile.

“Yo creo que va a ser Jara porque Chile va a elegir la meritocracia. Yo no veo meritocracia ni en Matthei, ni en Kast, ni en Kaiser. Ellos han tenido una vida muy buena y muy fácil. A la candidata Jara yo la respeto por su meritocracia, pero claramente Chile no está dispuesto a llegar al comunismo. Ya sabemos que no es bueno, es empobrecedor. Sí, es muy carismática, a diferencia del cero carisma que tienen la señora Matthei, Kast o Kaiser”, afirmó.

Según la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de junio, por primera vez en un escenario de segunda vuelta presidencial, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, perdería frente al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

De acuerdo con los datos, la exalcaldesa de Providencia sería derrotada por 13 puntos porcentuales (24 % versus 37 %).

En cuanto a la preferencia presidencial espontánea, el fundador del Partido Republicano lidera con un 24 %, seguido por la ganadora de las primarias oficialistas, Jeannette Jara, con un 16 %, mientras que en tercer lugar aparece Evelyn Matthei.