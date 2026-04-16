Parisi critica proyecto de reconstrucción de Kast: “No puedes bajar el impuesto a las grandes empresas mientras mañana sube el precio de las gasolinas”

El excandidato presidencial señaló que -tal como se presentó el proyecto- recomendará rechazar la propuesta del Presidente Kast a los parlamentarios del Partido de la Gente.

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió al anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast de su proyecto de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico.

El plan apunta a bajar el impuesto corporativo al 23% y crear créditos para el empleo formal. Además incluye el Plan Escudo Fronterizo, la exención de contribuciones para adultos mayores y 400 mil millones de pesos para reconstruir zonas incendiadas.

Los votos del PDG podrían resultar clave, dado que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En conversación con Radio 13C, Parisi aseguró que recomendará a los parlamentarios del Partido de la Gente rechazar el paquete de medidas, tal como está redactado actualmente.

“Esa va a ser mi recomendación a los diputados. Nosotros queremos que le vaya bien a Chile, pero hagamos las cosas bien. Hay un problema de timing, hay un problema de conversación, hay un problema de entender que la realidad de Chile no son de los amigos que se juntan a comer, no. Es un problema grave lo que está ocurriendo a lo largo de todo Chile”, añadió.

Respecto al análisis de la propuesta, apuntó que “la repatriación de dólares dice el texto, que lo tengo acá, se va a recaudar 300 millones de dólares. Eso no es nada. Es una meta realmente pobre, realmente pobre”.

“Yo esperaba que me dijera por lo menos unos 2.000, 2.500 a 3.000 millones de dólares, pero 300 millones de dólares te alcanza solamente para la reconstrucción de El Olivar y las regiones de Ñuble y el Biobío. Entonces yo creo que fue una propuesta bastante con las riendas tomadas más que pensando en lo mejor para Chile”, acotó Parisi.

Finalmente, junto con reiterar las críticas por un “muy mal timing”, apuntó que “tú no podís estar diciendo que vas a bajar el impuesto a las grandes empresas sabiendo que mañana están subiendo el impuesto a la gasolina, o el precio de la gasolina. Eso no se hace”.

“Yo esperaba que dijera: ‘Y mañana congelo el precio de la gasolina por tres meses’. Uf, un poco de alivio. Entonces ahora ni te cuento lo que debe estar diciendo la gente que está cargando gasolina“, sentenció Parisi.