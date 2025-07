Pareja lésbica denuncia que fue expulsada de cafetería de Licán Ray por darse un beso: “Fue humillante, doloroso e injusto”

El momento fue grabado y difundido en redes sociales. “Nunca, jamás habíamos vivido una situación así”, contó una de las afectadas.

Una pareja lésbica denunció haber sido expulsada de la cafetería Il Golosso, ubicada en Licán Ray, comuna de Villarrica, tras haberse dado un beso.

“Fue humillante, doloroso e injusto”

Una de las jóvenes afectadas relató que el hecho ocurrió el 27 de julio. “Mi polola y yo acudimos a Il Golosso con la intención de tomar algo y disfrutar la tarde. Mientras esperábamos nuestro pedido sentadas, conversábamos sobre el trato violento y despectivo que el dueño del local tenía hacia su esposa, gritándole y hablándole como si fuera cualquier cosa”.

Fue en medio de esa situación que, según contó, “nos dimos un pequeño beso (‘piquito’), sin ninguna intención de incomodar a nadie. A los pocos segundos, el dueño se acercó directamente a nosotras y nos dijo, de manera abrupta, que en su local no permitiría ‘ese tipo de conductas’, ‘besitos aquí no’. Al preguntarle si se trataba de una broma, confirmó que en su local no, y que eran sus políticas, y acto seguido le ordenó a su esposa: ‘Myriam, no las atiendas por favor’, negándonos el servicio”

Detalla que ambas quedaron “en total estado de shock”. “Mi novia le expresó muy calmada que era discriminación y que estaba mal. Lo ocurrido fue humillante, doloroso y profundamente injusto. Nunca, jamás habíamos vivido una situación así. Nos afectó emocionalmente y nos dejó con una gran mezcla de rabia, tristeza e impotencia”, agregó.

Movilh: “Es una humillación gratuita”

Tras conocerse el caso, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) repudió lo ocurrido y señaló que “expulsar a una pareja lésbica de un recinto solo por expresar su afecto es a todas luces una discriminación basada en la orientación sexual, lo que está prohibido tanto por la Ley Zamudio, como por la Ley del Consumidor”.

Desde la organización agregaron que “negar cualquier servicio o producto en razón de la orientación sexual es una ofensa y humillación gratuita, por lo que animamos a las afectadas a iniciar acciones legales contra el responsable de este abuso, quien de comprobarse los hechos en tribunales debería ofrecer disculpas y eliminar toda política que legitime la homofobia, además de ser multado”.