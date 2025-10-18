Los parámetros de la encuesta 5C de Cadem que reveló las canciones favoritas de 31 Minutos

El estudio 5C de Cadem consideró género, edad, nivel socioeconómico y región en una muestra de 700 personas de todo Chile.

Cadem presentó la edición número 78 de su estudio 5C, el cual recopila diversos tópicos como Personaje/Tema de la Semana y Estado de Ánimo de los Chilenos.

En esta ocasión, uno de los puntos más destacados fue el fuerte vínculo emocional que los chilenos mantienen con el programa 31 Minutos, espacio televisivo que continúa encantando a grandes y chicos.

Parámetros de la encuesta

Según los datos publicados por Cadem, la encuesta se realizó bajo un diseño muestral por cuotas de género, edad, nivel socioeconómico (GSE) y región, incluyendo la participación de 700 personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, con un margen de error entre 3 y 4 puntos porcentuales.

“De todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones del país”, precisó el sondeo, que además explicó que los datos fueron ponderados por zona, género, GSE y edad, con el fin de obtener una muestra representativa a nivel nacional.

Top musical de 31 Minutos

En la sección “Ranking Semanal”, la encuesta incluyó la pregunta: “¿Cuál es tu canción de 31 Minutos favorita?”.

Las respuestas se distribuyeron entre 24 canciones emblemáticas del programa.

La más votada fue “Mi muñeca me habló”, con un 16% de las preferencias. En segundo lugar, se ubicó “Bailan sin cesar”, interpretada por los Latidos Latinos Urbanos Emergentes Hip Hop Hermano Brother, con un 14%.

En tercera posición quedó el clásico “Yo nunca vi televisión”, tema icónico con el que la agrupación cerró su presentación en las sesiones Tiny Desk, con un 10% de las menciones.

A continuación, las canciones más destacadas según porcentaje de preferencia: