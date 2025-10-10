Álvaro Díaz tras el éxito de 31 Minutos en el Tiny Desk: “Tenemos la responsabilidad de no creernos la raja, es difícil”

El creador de la serie -y quien también le da la voz a Juan Carlos Bodoque- además aseguró que "si a alguien se le ocurriera 31 minutos hoy, no habría dónde ponerlo. Te dirían: ‘ya, pero a qué segmento se dirige, tiene que ser paritario, incluir minorías’. Una cantidad de normativas estúpidas para contenido que termina siendo muy aburrido".

Siguen las repercusiones luego que se publicara el Tiny Desk de 31 Minutos, el que hasta el cierre de esta edición acumula más de 6,6 millones de visitas.

En este contexto, Diario Financiero conversó con Álvaro Díaz, uno de los creadores de la serie y la voz de Juan Carlos Bodoque.

Respecto al futuro del proyecto y sobre presentaciones similares que podrían realizar, aseguró que “31 minutos, por sobre todo, siempre tiene que ser divertido y ausente de gravedad. Si eso no se cumple pierde su razón de ser. Con situaciones como la del Tiny uno se pone aleccionador, serio, bueno para aconsejar, profundizar en sus propios pantanos -la melancolía en mi caso- y presumir de lo bien que hace su trabajo. Pero eso hay que manejarlo con discreción”.

“Nuestra pega es entretener y emocionar, sobre todo a los niños, y cualquier cosa que nos desvíe de ese camino, nos aleja de 31 minutos. El exceso de conciencia de un evento como este puede ser fatal. Rápidamente debemos volver a ser los mismos de siempre. Tenemos la responsabilidad de no pisar el palito. De no creernos la raja, es difícil”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “no buscamos que nos compre Disney. Ese sueño no existe en 31 minutos, queremos ser nosotros mismos: tres socios que nos ampliamos a un grupo de colaboradores y amigos. Yo así he podido pagar dividendos y los colegios de mis hijos. No es que sea millonario ni nada por el estilo, pero la mayoría de las productoras audiovisuales trabajan en condiciones muy precarias”.

En cuanto a la producción cultural de la actualidad, Díaz además aseguró que “si a alguien se le ocurriera 31 minutos hoy, no habría dónde ponerlo. Te dirían: ‘ya, pero a qué segmento se dirige, tiene que ser paritario, incluir minorías’. Una cantidad de normativas estúpidas para contenido que termina siendo muy aburrido“.

“Se supone que con las plataformas de streaming se abriría el abanico de alternativas, pero hay un modelo estandarizado que subestima al público de manera ridícula. Hay un tipo de ejecutivo creativo que todo lo tiene que normar, algo que va muy en contra precisamente de la creación”, remató.