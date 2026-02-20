Panel de expertos fija alza de $25 en la tarifa del transporte público de la RM y se acerca a los $900 en hora punta

Esta alza se verá reflejada en las tarifas a partir de las 00:00 horas de este domingo 22 de febrero, mientras que para Dale QR comenzará el 1 de marzo. La tarifa de buses quedará en $795 y la de Metro en $815 (valle) y $895 (punta).

El Panel de Expertos determinó que desde este domingo 22 de febrero la tarifa del transporte público aumentará en 25 pesos en la Región Metropolitana, estableciendo en $795 el pasaje de los buses y en $815 el horario valle del Metro y $895 en horario punta.

Este incremento es el mayor desde que Gabriel Boric asumió la presidencia del país en marzo del 2022, incluyendo esta alza el valor del transporte público ha aumentado en 95 pesos en su administración.

La nueva tarifa comenzará a regir este domingo 22 de febrero de 2026 desde las 00:00, excepto para el sistema de pago Dale QR, que aplicará estas tarifas el 1 de marzo.

“Esta determinación responde a que las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público han presentado aumentos durante el 2025. La inflación creció un 3,5% anual, el dólar promedio anual fue $952 y el costo de la mano de obra creció un 6,7% anual”, explicaron desde el organismo.

“A lo anterior se suma, el efecto del congelamiento que tuvo la tarifa entre 2019 y 2023, que generó un descalce acumulado de $270, provocando efectos de arrastre asociados a menos ingresos del Sistema”, agregaron.

Asimismo, señalaron que esta alza es “esencial para mantener el equilibrio financiero del Sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026”.

Revisa los valores de las nuevas tarifas