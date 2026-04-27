Pamela Jiles arremete contra ministra Mara Sedini y advierte que “se ha convertido en un problema para el Gobierno”

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, cuestionó este lunes la gestión de la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, y afirmó que ella se ha “convertido en un problema” para la administración del presidente José Antonio Kast.

Según los resultados de la última Encuesta Plaza Pública de Cadem, actualmente Sedini es la peor evaluada del gabinete de Kast y cuenta solo con un 24 % de aprobación.

En relación con ello, la militante del PDG, Pamela Jiles, afirmó en Radio Infinita que “el problema de Mara Sedini no es el cuero de chancho, rinoceronte, de lo que sea. Yo creo que el tema tiene que ver con la capacidad o no para desempeñar un determinado cargo y, básicamente, en la percepción del mundo popular, de la ciudadanía, respecto de cómo se ejerce ese cargo”.

Asimismo, aseguró que su “mala evaluación” en la percepción pública sigue empeorando día a día y recordó cuando ella intentó entregarle una oportunidad a la vocera para mejorar su situación.

“Yo intenté lanzarle un salvavidas que no fuera de plomo, en el momento que me pareció adecuado y determinante, y tengo que decir que tengo la impresión de que ella no leyó el tuit, no acogió el salvavidas, y que todo lo que ha hecho desde entonces hasta ahora es peor”, comentó.

En aquel entonces, la parlamentaria compartió por redes sociales un mensaje en apoyo de Sedini en el que le instó a “liberarse” y “olvidarse de la minuta republicana”.

“La ministra Mara Sedini puede ser una buena vocera si se libera de la formalidad que el Gobierno le asigna (solemne, apretada, siguiendo la minuta) y se dedica a ser ella. Tiene más calle que la mayoría de los ministros: es madre de acogida hace más de 10 años y conoce el sufrimiento de los más vulnerables. Debe desarrollar su faceta pop, decir lo que piensa y siente en las vocerías, olvidarse de la minuta republicana y dejar de subordinarse a los tatitas del gabinete, que son sus iguales, pero se comportan como sus apoderados. Ella tiene carisma, colorido, luz, frescura y sentido común. Si se atreve a jugar con esas armas, va a superar la prueba. Si sigue secuestrada en un personaje que le imponen, va a fracasar.

¡Libérate, Mara!”, publicó en X.

La ministra @marasedini puede ser una buena vocera si se libera de la formalidad q el Gobierno le asigna (solemne, apretada, siguiendo la minuta) y se dedica a ser ella.

Tiene más calle q la mayoría de los ministros: es madre de acogida hace +de10años y conoce el sufrimiento de… — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 4, 2026

Jiles concluyó que la única razón por la que la ministra permanece en su cargo se debe a que la administración vigente no quiere hacer un “ajuste de gabinete más completo y que para eso están esperando algunos meses”.

“Tiene, por un lado, la suerte y, por otro, la pesadilla de que sabe que está ahí solo porque el Gobierno no puede hacer un cambio de gabinete en este momento, y que se va a mantener ahí haciéndolo pésimo todos los días solamente por eso”, afirmó.

Por último, analizó que “Mara Sedini se ha convertido en un problema para el Gobierno”.