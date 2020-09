Este miércoles comenzará a tramitarse el proyecto que busca permitir un segundo retiro de los fondos de las AFP.

Entre los impulsores de la iniciativa se encuentra el diputado Karim Bianchi (independiente), quien en conversación con CNN Chile expresó que espera establecer un derecho de propiedad con respecto a los fondos y que la medida busca anteponerse a escenarios adversos de la pandemia.

“Me interesa que se establezca un derecho de propiedad a futuro y que no pueda estar condicionado. Me parece importante tener un resguardo. Nuestra idea no es expropiar todos los fondos de pensión, tenemos que mejorar las pensiones, yo creo que hay que hacerlo ahora, pero la situación que se ve hoy es adversa”, dijo.

Lee también: Loreto Carvajal por sumario sanitario en su contra: “En ningún momento me he opuesto a un control”

El legislador por la XII región añadió sobre el escenario actual que “yo veo que en Santiago hoy hay una reactivación, la cual ya hubo acá en Magallanes, pero el rebrote ha hecho que todo se retroceda entonces el panorama puede ser parecido“.

En contraste, el ministro de Economía, Lucas Palacios, se manifestó contrario a la propuesta y dijo que los fondos provisionales no se pueden usar como cajero automático.

“Si es que nosotros le echamos mano ya al primer 10%, eso ayudó a reactivar un poco la economía porque activó el consumo doméstico, pero es a costa de las pensiones y sobre todo de las personas más pobres“, afirmó.

Lee también: Fiestas Patrias: Narcotest positivos llegaron al 16,77% y principal droga fue la marihuana

La autoridad señaló que “si seguimos haciendo uso de esta solución, entonces lo que vamos a hacer es volver a perjudicar las pensiones”.

“Con respecto a lo contingente, el gobierno ya ha planteado algunas soluciones que son significativas, por lo que yo pienso que no es una buena idea volver a utilizar como si fuera un cajero automático el retiro del 10%”, cerró.