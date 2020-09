La diputada Loreto Carvajal (PPD) se refirió este lunes al sumario sanitario iniciado en su su contra por la Seremi de Salud de Ñuble por haber evadido un control sanitario.

La parlamentaria aseguró que “en ningún momento me he opuesto a un control sanitario. He cumplido con todos los protocolos y documentación necesaria para transitar desde Biobío a Ñuble. Además de descartar la existencia de un altercado con los funcionarios fiscalizadores”.

“El control se realizó y como cualquier ciudadana he cumplido con los protocolos y con el procedimiento que corresponde”, añadió.

Carvajal aseguró que “al día de hoy, no he recibido ninguna notificación por parte de Carabineros, Seremi de Salud, ni Fiscalía, y en caso que eso ocurra me pondré a disposición de la autoridad pertinente para aclarar lo denunciado por los medios de comunicación”.

De todas formas, reiteró que “estoy a completa disposición de las autoridades competentes para responder a las acusaciones que se han difundido públicamente”.

En entrevista con CNN Chile, la legisladora reiteró que “he acreditado la documentación de que me trasladé por razones laborales. Mi pasaporte fue emitido a las 10:55 de la mañana desde Cabrero a San Carlos”.

En ese sentido, subrayó que “no hay ninguna irregularidad” y afirmó que los antecedentes indicados “son de una falsedad absoluta”.

En tanto, en conversación con CNN Chile, el intendente de Ñuble, Martín Arrau, insistió en la acusación y aseguró que al encontrarse con una aduana sanitaria este domingo, la parlamentaria dijo “que no tiene tiempo para someterse a este control”.

“No presenta los documentos correspondientes y prosigue su marcha, y por tanto se cursa este sumario por infringir la resolución 777″, añadió.

Ante la declaración de Carvajal, la autoridad indicó que “no tiene notificación porque ella se fue, la notificación se va a hacer por escrito, ya está cursado el sumario, se notifica por oficio al Congreso, así que le irá a llegar estos días”.

Finalmente, Arrau descartó que exista una rencilla personal y afirmó que apuntar en ese sentido “claramente es tratar de desvirtuar lo que aquí está pasando”.