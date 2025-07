Zaldívar no se cierra a votar por Jara en segunda vuelta, pero garantizando pacto parlamentario y con programa concordante

Por otro lado, el expresidente de la DC afirmó que el partido no desaparecería si es que quedaran fuera de la lista única parlamentaria, por lo que no está en juego su sobrevivencia en estas elecciones.

Este sábado la Democracia Cristiana (DC) definirá en su junta nacional el curso de acción que tomarán en la carrera presidencial y la elección parlamentaria, en un ambiente que se prevé dividido sobre todo en el primer ámbito.

Sobre esto hablamos en CNN Prime con Andrés Zaldívar, expresidente de la DC, quien en una reciente carta junto a otros expresidentes del partido expresó que será clave mantener la unidad en la interna y donde aseguran que lo correcto sería no entregar el respaldo de la coalición a la candidatura de Jeannette Jara.

Haciendo referencia a la historia de la propia DC, donde se han planteado como una alternativa -en sus orígenes- al marxismo y al capitalismo, Zaldívar aseguró que nunca han votado por un comunista para ser jefe de Estado y que esta no sería la primera vez, expresando su aprehensión respecto a cómo actuaría un presidente de dicha militancia.

“Es muy distinto cuando se apoya a quien va a ser la cabeza del Estado. El que es Presidente de la República tiene en su mano la gestión del Gobierno en su conjunto y si tú estás en el Gobierno y el Presidente puede decirte ‘hasta aquí nomás, no sigue siendo ministro’. Estamos hablando de un pacto electoral, de un gobierno en el que podrían sacar a los democratacristianos y a los socialistas y a los PPD y asumir el Partido Comunista todo el poder”, afirmó el también exministro.

Agregando no ser anticomunista, pero que no cree en el comunismo, señaló que “en un momento dado puede tener una desviación autoritaria si acaso tiene todo el poder”. “Pregúntele a Chávez en Venezuela: fue elegido democráticamente y en qué terminó, en una dictadura”.

Con todo, Zaldívar fue enfático en señalar que el foco principal debiera estar puesto en el pacto electoral que se trabaje en bases programáticas y, por un lado, con miras a la elección parlamentaria.

Por otro lado comentó los dichos de Paulina Vodanovic, quien expresó que no apoyar a Jara significaría apoyar indirectamente a Kast. “No tiene razón”, dijo, señalando que es “falso” creer que un llamado a votar por Jara por parte de la DC se va a traspasar el respaldo del votante DC.

La DC no desaparecerá

En todo este panorama eleccionario ha surgido como principal preocupación cuál sería el devenir de la Democracia Cristiana como partido si es que no logran sumarse a una lista parlamentaria ni tampoco a la candidatura de Jeannette Jara.

Para Zaldívar, sin embargo, no está en juego la sobrevivencia: “Podemos no estar cumpliendo con el requisito que nos exige la ley, pero no va a desaparecer. Tendrá que rehacerse”.