Pablo Zenteno deja la Dirección del Trabajo para postular como candidato a diputado en Atacama

El abogado militante del Partido Comunista competirá en el distrito 4 bajo el pacto Unidad por Chile. Desde la Dirección del Trabajo no se ha informado quién asumirá de manera interna la jefatura.

Pablo Zenteno renunció a la Dirección del Trabajo (DT) para competir en las elecciones parlamentarias de este año.

El abogado, militante del Partido Comunista, buscará ser electo como diputado por el distrito 4 de Atacama, bajo el pacto Unidad por Chile.

El plazo para la inscripción de candidaturas concluyó este lunes y en el listado apareció Zenteno, quien ejercía como director del organismo desde abril de 2022. Según fuentes de la DT, la dimisión fue confirmada en las últimas horas.

Zenteno es abogado de la Universidad Central y máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de llegar a la DT, se desempeñaba como abogado laboralista en el estudio Borlando, Zenteno Abogados.

En su trayectoria figura también su rol como asesor de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hasta 2015, además de su paso por la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social. En 2017 asumió como Seremi del Trabajo en Atacama.

Hasta ahora, la Dirección del Trabajo no ha informado quién quedará como reemplazo interno tras la salida de Zenteno.