Otros seis niños haitianos extraviados son ubicados en la Región del Maule: Cifra de menores localizados asciende a 38

Siguen apareciendo los menores haitianos que se encontraban extraviados tras haber ingresado al país, aparentemente, sin control migratorio.

Durante los días previos, el gobierno envió a los municipios un listado con 184 menores sobre los cuales no se tenía pistas. Y las diligencias ya han dado buenos resultados.

Este jueves, se conoció que se había dado con el paradero de 32 menores. Y este viernes, se informó que otros 6 niños también fueron encontrados.

El listado se entregó a los municipios luego de que el presidente José Antonio Kast designara a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para articular el despliegue de todas las instituciones del Estado y así dar con el paradero del resto del grupo.

Según el sitio Vivimos la Noticia, en Romeral, Región del Maule, el municipio halló 6 de 7 menores que estaban desaparecidos en la zona.

“Empezamos la búsqueda de los siete niños, de los cuales encontramos seis. De los seis hay tres niños que estaban encerrados, por tanto tenemos la obligación de hacer la denuncia por vulneración de derechos”, expuso el alcalde de la comuna, José Antonio Arellano al citado medio.