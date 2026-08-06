Tras freno de Hacienda, Gobierno mantiene 2031 como fecha para corredores del Gran Concepción

El Gobierno aseguró que los nuevos corredores para el transporte público de las rutas 150 y 160 del Gran Concepción estarán abiertos a la ciudadanía a fines de 2031, pese a las dudas surgidas por la decisión del Ministerio de Hacienda de frenar su ejecución.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, afirmó que tanto el diseño como los beneficios sociales y los plazos originalmente comprometidos se mantendrán sin modificaciones.

“El compromiso del Gobierno es cumplir con los plazos y los estándares de la obra que espera la ciudadanía”, sostuvo tras participar en una reunión con autoridades de la Región del Biobío.

Estudios comenzarán en 2027

De acuerdo con la planificación informada por De Grange, los estudios de ingeniería se desarrollarán durante 2027 y 2028. Una vez finalizada esa etapa comenzará la construcción de ambos corredores.

“Se esperaba que estuviese abierto a la ciudadanía a fines del año 2031. Esos plazos se mantienen”, enfatizó el ministro.

De Grange aseguró además que el proyecto conservará su diseño original, por lo que tampoco cambiarían sus alcances ni los beneficios previstos para el sistema de transporte público del Gran Concepción.

Durante la etapa de construcción, la iniciativa alcanzaría un máximo cercano a las 7.000 personas trabajando, según las estimaciones entregadas por el Ejecutivo.

Las declaraciones se producen después de que autoridades regionales cuestionaran la determinación de Hacienda de paralizar el avance de los proyectos.

Durante el miércoles, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, se reunió en La Moneda con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, instancia tras la cual el Ejecutivo anticipó que buscaría una fórmula alternativa para asegurar la continuidad de las iniciativas.

De Grange señaló que el financiamiento será abordado desde las carteras que encabeza, aunque no detalló el mecanismo específico mediante el cual se solventarán las distintas etapas.