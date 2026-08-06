Reino Unido autoriza la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

El gobierno del Reino Unido despejó el camino regulatorio para que avance la fusión entre Paramount Skydance Corporation y Warner Bros. Discovery (WBD), luego de que dos organismos clave —el Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) y la Competition and Markets Authority (CMA)— resolvieran no intervenir ni bloquear la operación, anunciada originalmente en febrero de 2026.

Por el lado del interés público, la Secretary of State for Culture, Media and Sport decidió no emitir una “Public Interest Intervention Notice”, notificación que le habría permitido condicionar o bloquear la fusión por razones vinculadas a la pluralidad mediática o la precisión informativa.

Esta decisión se sustentó en que Paramount aceptó transformar las garantías entregadas previamente por su CEO, David Ellison, en compromisos legalmente vinculantes a través de un “Deed of Covenant and Undertaking” firmado por Makan Delrahim, Chief Legal Officer de la compañía.

El acuerdo también resguarda la independencia editorial de Channel 5 News, estableciendo que su dirección editorial permanecerá “completamente separada” de CNN International y CBS News, y que el proveedor de noticias del canal retendrá el control editorial y la responsabilidad sobre la precisión e imparcialidad de sus contenidos.

Asimismo, Paramount se comprometió a mantener disponible la señal de CNN International en el Reino Unido como un servicio informativo distinto, sin intención de reducirlo, rebrandearlo o eliminarlo.

Por el lado de la libre competencia, la CMA concluyó, en un resumen de su decisión de fase 1 publicado el 6 de agosto, que la fusión no genera un riesgo realista de reducción sustancial de la competencia en el Reino Unido.

El organismo revisó los eventuales solapamientos en distribución cinematográfica, canales infantiles de pago —como Nickelodeon y Cartoon Network— y servicios de streaming por suscripción (SVOD) a través de Paramount+, HBO Max y Discovery+.

En materia de distribución de películas, la CMA determinó que, si bien Paramount y WBD compiten de forma cercana, no lo hacen de manera más intensa que frente a Universal, Disney o Sony, por lo que la entidad fusionada seguirá enfrentando competencia relevante pese a convertirse en la mayor distribuidora del Reino Unido.

En streaming, el regulador consideró que actores como Netflix, Apple, Disney y Amazon Prime, además de servicios gratuitos como BBC iPlayer e ITVX, seguirán ejerciendo presión competitiva suficiente sobre la entidad combinada.

Con estas dos decisiones, la CMA descartó remitir la operación a una investigación de “fase 2” —una revisión más profunda y prolongada—, mientras que el DCMS cerró la puerta a una intervención por motivos de interés público.