El senador Manuel José Ossandón le hizo un desaire a su sector político y anunció que votará por el candidato de la DC, Claudio Orrego, en la elección de gobernadores que se llevará a cabo este fin de semana.

Su intención de voto fue confirmada por el mismo parlamentario a Radio Pirque: “me van a pegar si digo por quién voto. Yo voy a votar por Orrego, no pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando”.

De esta forma, el senador descartó entregar su apoyo a la candidata de Chile Vamos por la Región Metropolitana, Catalina Parot, o a su amigo y aspirante del Partido Republicano, Rojo Edwards.

Sobre este último, dijo que le tiene “un cariño inmenso, pero no me gusta su posición política. No me gustan los extremos, los fanatismos. No quiero eso, quiero alguien más de centro, más ciudadano”.

Este sábado 15 y domingo 16 de mayo se llevará a cabo una cuádruple elección: de constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales.

Ambos días la votación se iniciará a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 18:00 horas.

Los adultos mayores tendrán un horario preferente entre las 14:00 y las 18:00 horas, y el domingo el toque de queda se retrasará para empezar a las 2:00 AM.