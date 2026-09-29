Orrego y alcaldes de la RM piden retomar obras del tren Santiago-Melipilla: “El proyecto tiene que terminarse, tal como estaba contemplado”

Esta mañana, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a un grupo de alcaldes de la zona poniente de la capital, llegaron hasta la oficina de partes del Palacio de La Moneda para entregarle una carta al presidente José Antonio Kast solicitando que interceda para retomar las obras del futuro tren Santiago-Melipilla.

Fue el pasado 17 de septiembre cuando la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) declaró desierta la licitación de dicho segmento, anunciando que los esfuerzos estarían en los tramos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que actualmente están en ejecución.

En esta línea, el gobernador Orrego, junto a los alcaldes de las comunas de Estación Central, Felipe Muñoz; Maipú, Tomás Vodanovic; El Monte, Zandra Maulén; Padre Hurtado, Felipe Muñoz; y Talagante, Sebastián Rosas, quienes solicitaron al presidente Kast que “reconsidere la decisión de postergar el tramo soterrado Errázuriz-Alameda por donde pasará el Tren Santiago-Melipilla, se retomen las obras según el diseño original y se establezca una mesa de trabajo que integre a los municipios”.

Orrego dijo que “el proyecto tiene que terminarse, tal como estaba contemplado. Y si hay un tema de platas y de compensaciones, bueno, convoquen al Gobierno Regional y a los municipios para discutirlo, pero no bajen o pongan término a una licitación que va a demorar un proyecto que es tan importante para nuestra región”.

En tanto, el jefe comunal de Talagante aseguró que “siempre se postergan las comunas más rurales, las comunas más alejadas y eso evidentemente no lo vamos a aceptar”.

Vodanovic señaló que esta decisión genera “impotencia y frustración“, agregando que “los vecinos de las comunas que nosotros representamos llevan esperando este tren hace más de 30 años”.

“Venimos respetuosamente hacia el presidente de la República, quien es el dueño de esta decisión (…), para que, en lo posible, puedan revertir la decisión y retomar el proceso licitatorio cuanto antes“, añadió.

El líder comunal adelantó que el siguiente jueves los alcaldes involucrados tendrán una cita con el biministro de Obras Públicas, Louis de Grange, para conocer su posición y el futuro de esta decisión.