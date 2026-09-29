Colocaciones bancarias retroceden por menor consumo y desaceleración de los créditos para vivienda

Las colocaciones del sistema bancario chileno registraron a agosto de 2026 una caída de 0,63% en doce meses, en un escenario marcado por el retroceso de los créditos de consumo y una desaceleración de la cartera de vivienda, según informó este martes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su reporte mensual sobre bancos y cooperativas supervisadas.
Pese a la contracción de la actividad crediticia, las utilidades acumuladas de la industria bancaria aumentaron 3,17% real en doce meses y alcanzaron US$ 4.316 millones a agosto.
La CMF explicó que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores ingresos provenientes del margen de intereses y reajustes, además de otros ingresos operacionales y un mayor ingreso neto por comisiones.
El desempeño de las colocaciones fue desigual entre las distintas carteras. Mientras el consumo continuó mostrando una caída y vivienda redujo su ritmo de expansión, la cartera comercial mostró una menor contracción respecto de los meses anteriores.
Según datos de la CMF, en agosto las colocaciones comerciales crecieron 0,83% real anual, mientras el consumo cayó 1,14% y vivienda avanzó 1,53%.
Indicadores de riesgo bajan frente a julio
Los indicadores agregados de riesgo de crédito presentaron una evolución mayoritariamente descendente frente a julio. El nivel de provisiones se redujo a 2,51%, desde 2,53% el mes anterior, mientras la cartera deteriorada bajó a 5,88%, desde 5,89%. La morosidad de 90 días o más se mantuvo en 2,34%.
Por tipo de cartera, la CMF advirtió que el comportamiento fue dispar. En consumo aumentaron todos los indicadores de riesgo, mientras en comercial y vivienda predominó una trayectoria descendente, con algunas excepciones.
Frente a agosto de 2025, los indicadores bajaron en la cartera comercial, mostraron principalmente descensos en consumo y registraron mayoritariamente aumentos en vivienda.
La rentabilidad del sistema bancario, sin embargo, mostró una moderación respecto del mes anterior. El retorno sobre patrimonio promedio alcanzó 15,09%, mientras el retorno sobre activos promedio se ubicó en 1,34%, de acuerdo con la CMF.
En el mismo periodo, la industria registró mayores gastos por pérdidas crediticias, costos operacionales e impuestos.
Cooperativas aumentan colocaciones, pero reducen resultados
El informe también mostró un escenario distinto entre las cooperativas supervisadas. Sus colocaciones crecieron 5,26% real en doce meses y alcanzaron US$ 3.993 millones, aunque el resultado acumulado cayó 2,92% real anual, hasta US$ 84 millones.
La CMF atribuyó esa disminución principalmente a un mayor gasto neto en provisiones, menores comisiones netas y mayores gastos de apoyo.
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