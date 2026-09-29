Kast decide intervenir por Agenda de Seguridad y cita a parlamentarios clave a reunión en Cerro Castillo

El crimen del funcionario de Carabineros, Cristopher Andrés Aguilera Fernández , quien perdió su vida durante un patrullaje preventivo en Lo Espejo, trajo a la mesa uno de los temas centrales del gobierno de José Antonio Kast: La Agenda de Seguridad.
El domingo por la noche, cuando se confirmó el deceso del funcionario policial, Kast ocupó sus redes sociales para emplazar al Congreso a avanzar en la materia sin “discusiones políticas ni mezquindades”.
“En materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido. Estos hechos y otros que han ocurrido en estos días, nos demuestran que no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades. La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.
Y este martes, el Jefe de Estado decidió asumir el liderazgo de las negociaciones, para lo cual convocó a una reunión para las 7.30 de este miércoles en Cerro Castillo, a los parlamentarios que están a cargo de las principales comisiones en materia de seguridad.
Según dio cuenta La Tercera, la cita se extendió a los presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado y la Cámara, entre los que destacan los senadores Pedro Araya (PPD), quien encabeza la instancia de Constitución, y Karim Bianchi (independiente), quien conduce Seguridad.
También concurrirán los diputados Jaime Mulet (Frevs) y Cristián Araya (republicano), que preside las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara, respectivamente.
Además, fueron invitados los presidentes de ambas ramas del Congreso, pero en su ausencia asistirán el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), y la segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).
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