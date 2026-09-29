Condenan por fraude al fisco a exfuncionaria de Maipú vinculada al caso Cathy Barriga: Tenía título falso de periodista

Este martes, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago condenó por el delito de fraude al fisco a la exfuncionaria de la Municipalidad de Maipú, Andrea Monsalve, implicada en el caso de corrupción de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

A la exfuncionaria de la municipalidad se le condenó por el delito de fraude al fisco tras un procedimiento abreviado; junto a ello se decretó una multa de 48 UTM ($3.442.608), según consignó La Tercera.

En la investigación encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, se estableció que Monsalve recibió entre diciembre de 2016 y 2020 un total de $110.679.200 durante cuatro años. En ese mismo período, la querellante permaneció con licencia médica por 1.174 días, lapso en el que recibió un aumento de sueldo del 39%.

Además, se encontraba trabajando en el área de comunicaciones de la municipalidad y contaba con un título falso de periodista, que, según afirmó, lo gestionó la municipalidad.

Esta sería la sexta condena establecida por el Ministerio Público a través de procedimientos abreviados a los querellantes y se espera una audiencia de juicio oral en contra de la exjefa comunal.

Según sostuvo el ente, Monsalve se mantenía en su cargo debido a “un conflicto personal con la alcaldesa Barriga“, con tal de no divulgar información sobre la en ese entonces jefa comunal.

En una declaración, la exfuncionaria acusó malos tratos por parte de Barriga: “Ella era así, muy déspota. La cantidad de secretarias que pasaron por ahí es impactante, porque no duraban nada, a todas las despedía. Me gritoneaba constantemente y en algunas oportunidades me quitaba el saludo sin ninguna explicación. Ella hacía videollamadas con su marido y se reían hasta de mi almuerzo. Era una especie de celos que tenía conmigo”.